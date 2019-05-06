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В Баку проходит форум женского социального предпринимательства

​В Баку проходит форум женского социального предпринимательства
© Report/ Elchin Murad

Форум женского социального предпринимательства проходит сегодня в Баку при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики.

Как сообщает Report, мероприятие открыл заместитель министра экономики Ниязи Сафаров.

По его словам, в стране развивается предпринимательство, а доля частного сектора в ВВП превысила 84%.

Замминистра также рассказал о ситуации с женским предпринимательством в Азербайджане, отметив, что Ассоциация по развитию женского предпринимательства в стране создана для поддержки женщин, занимающихся бизнесом.

Кроме того, социальному предпринимательству оказывается поддержка на государственном уровне, и лучший пример этому - проект ABAD, добавил Сафаров.

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