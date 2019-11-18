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В Баку проходит форум "Новые возможности на горизонте: зеленый свет для женщин-предпринимателей"

​В Баку проходит форум "Новые возможности на горизонте"

Сегодня в Баку проходит форум "Новые возможности на горизонте: зеленый свет для женщин-предпринимателей".

Как сообщает Report, в ходе мероприятия планируется проведение панелей на такие темы, как "Роль искусства в развитии предпринимательства", "История успешных женщин", "Развитие предпринимательства в искусстве", "Туристический бизнес в Азербайджане", "Женщины-бизнесмены: преимущества, проблемы, возможности" и пр.

Напомним, что женщины-предприниматели составляют 35% от общего числа предпринимателей в Азербайджане.

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