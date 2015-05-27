​В Баку проходит Форум финансовых инноваций

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку стартовал Азербайджанский форум финансовых инноваций. На форуме принимают участие представители различных компаний и банков, в том числе, специалисты финансовых сфер Великобритании, Швейцарии и Андорры.

Как сообщает Report, на форуме будут обсуждаться такие темы как создание и управления международными инвестиционными фондами, международные инвестиции и налоги, инвестиции в недвижимое имущество, исламский банкинг. Руководитель департамента исламского банкинга Международного банка Азербайджана проинформирует участников мероприятия об азербайджанском опыте в этой сфере и совместных инвестициях. В частности, будет обсуждаться значимость инвестиций в "зеленые здания".

Наряду с этим, среди обсуждаемых тем особое место займут "стартапы" в Азербайджане, существующие в этой сфере проблемы и перспективы. Участником будет дана возможность поделиться своим мнением по данному вопросу.

Отметим, что двухдневный форум организован при поддержке компаний "Hansa Fincon" и "Khazar Ventures".