Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Баку проходит бизнес-форум Азербайджан-Казахстан.

Как сообщает Report, мероприятие организовано Национальным агентством по экспорту и инвестициям "Kaznex Invest" совместно с Торгово-промышленной палатой Азербайджана (ТПП).

Выступивший на мероприятии вице-президент ТПП Азербайджана Назим Татлиев рассказал о транзитных и логистических возможностях Азербайджана и Казахстана.

По его словам, открытый в Азербайджане новый паромный терминал в Аляте создаст для двух стран возможности для решения задач в сфере транспорта.

Выступивший также вице-президент "НК Казахстан Гарыш Сапары" (Национальное космическое агентство Казахстана) Баглан Казиев рассказал о заинтересованности сотрудничества с Азербайджаном в области космоса.

После презентаций состоялись двусторонние переговоры между азербайджанскими бизнесменами и представителями 20 казахстанских компаний, принимавших участие в бизнес-форуме.

Отметим, это уже второй бизнес-форум, проводимый "Kaznex Invest" в Баку.

Бизнес-форум завершит свою работу 21 октября.