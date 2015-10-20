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    В Баку проходит бизнес-форум Азербайджан-Казахстан

    В работе мероприятия участвуют 20 казахстанских компаний

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Баку проходит бизнес-форум Азербайджан-Казахстан.

    Как сообщает Report, мероприятие организовано Национальным агентством по экспорту и инвестициям "Kaznex Invest" совместно с Торгово-промышленной палатой Азербайджана (ТПП).

    Выступивший на мероприятии вице-президент ТПП Азербайджана Назим Татлиев рассказал о транзитных и логистических возможностях Азербайджана и Казахстана.

    По его словам, открытый в Азербайджане новый паромный терминал в Аляте создаст для двух стран возможности для решения задач в сфере транспорта.

    Выступивший также вице-президент "НК Казахстан Гарыш Сапары" (Национальное космическое агентство Казахстана) Баглан Казиев рассказал о заинтересованности сотрудничества с Азербайджаном в области космоса.

    После презентаций состоялись двусторонние переговоры между азербайджанскими бизнесменами и представителями 20 казахстанских компаний, принимавших участие в бизнес-форуме.

    Отметим, это уже второй бизнес-форум, проводимый "Kaznex Invest" в Баку. 

    Бизнес-форум завершит свою работу 21 октября. 

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