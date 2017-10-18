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    В Баку проходит азербайджано-австралийский бизнес-форум

    Австралию на мероприятии представляет делегация из 27 человек© Report

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку начался азербайджано-австралийский бизнес-форум.

    Как сообщает Report, мероприятие открыл глава Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Руфат Мамедов.

    Он отметил, что в Азербайджане зарегистрированы 12 компаний с австралийским капиталом: "Эти компании задействованы в нефтегазовом секторе Азербайджана. В настоящее время товарооборот между Азербайджаном и Австралией слабый, и мы постараемся обсудить этот вопрос на форуме".

    Выступая на бизнес-форуме, член австралийской делегации Джон Хэммонд сообщил, что его страну на мероприятии представляют 27 человек.

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