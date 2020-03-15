В Баку приостановлены некоторые авиарейсы - СПИСОК

В Азербайджане в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, объявленной Всемирной организацией здравоохранения глобальной пандемией, временно приостанавливаются некоторые авиарейсы, осуществляемые ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и иностранными авиакомпаниями.

Как передает Report, с 16 марта Баку-Ташкент-Баку через AZAL и Авиалинии Узбекистана;

С 16 марта Баку-Львов-Баку через AZAL;

С 16 марта Баку-Дубай-Баку через AZAL;

С 17 марта Баку-Казань-Баку, Баку-Минвод-Баку, Баку-Уфа-Баку через AZAL;

С 24 марта Баку-Нью-Йорк-Баку через AZAL;

С 17 марта Баку-Доха-Баку через Qatar Airlines;

С 17 марта через Air Arabia, Ethiad, Fly Dubai через Абу-Даби-Баку-Абу-Даби, Дубай-Баку-Дубай, Шарджу-Баку-Шарджу;

С 17 марта Новосибирск-Баку-Новосибирск через S7 Airlines;

С 17 марта Екатеринбург-Баку-Екатеринбург через UralAirlines;

С 17 марта Сургут-Баку-Сургут через Utair;

С 18 марта Красноярск-Баку-Красноярск через авиакомпанию "ИрАэро".