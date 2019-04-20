​В Баку открылся Торговый центр Ирана

В Баку состоялось открытие Торгового центра Ирана.

Как передает Report, в церемонии открытия центра приняли участие заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов, министр промышленности, рудников и торговли Ирана Рза Рахмани, посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде и другие официальные лица.

Было отмечено, что данный центр будет оказывать поддержку иранским предпринимателям в Азербайджане, и внесет вклад в развитие торговых отношений между двумя странами.

Отметим, что за первые три месяца 2019 года товарооборот между Азербайджаном и Ираном составил 230,64 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 237 процентов.