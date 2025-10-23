В Баку обсудили укрепление сотрудничества между тюркскими странами

В Баку состоялось заседание рабочей группы в рамках 2-го заседания министров промышленности, науки, технологий и инноваций Организации тюркских государств (ОТГ), организованное Министерством экономики Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Заместитель генсека ОТГ Мерей Мукажан отметил, что общие исторические и культурные ценности государств-членов создают прочную основу для партнерства, а развитие зеленых технологий играет важную роль в устойчивом росте региона.

Замминистра экономики Азербайджана Самед Баширли подчеркнул, что рабочая группа является эффективной площадкой для укрепления сотрудничества между тюркскими странами. На заседании обсуждались вопросы внедрения искусственного интеллекта в промышленности, цифровой трансформации, поддержки малого и среднего бизнеса, а также развития научно-технологического обмена и космических технологий.

Участники также посетили "Бакинский дом малого и среднего бизнеса" (KOB evi) и ознакомились с его моделью оказания государственных и частных услуг предпринимателям на единой площадке.