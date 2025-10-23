Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет

    В Баку обсудили укрепление сотрудничества между тюркскими странами

    Бизнес
    • 23 октября, 2025
    • 18:39
    В Баку обсудили укрепление сотрудничества между тюркскими странами

    В Баку состоялось заседание рабочей группы в рамках 2-го заседания министров промышленности, науки, технологий и инноваций Организации тюркских государств (ОТГ), организованное Министерством экономики Азербайджана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

    Заместитель генсека ОТГ Мерей Мукажан отметил, что общие исторические и культурные ценности государств-членов создают прочную основу для партнерства, а развитие зеленых технологий играет важную роль в устойчивом росте региона.

    Замминистра экономики Азербайджана Самед Баширли подчеркнул, что рабочая группа является эффективной площадкой для укрепления сотрудничества между тюркскими странами. На заседании обсуждались вопросы внедрения искусственного интеллекта в промышленности, цифровой трансформации, поддержки малого и среднего бизнеса, а также развития научно-технологического обмена и космических технологий.

    Участники также посетили "Бакинский дом малого и среднего бизнеса" (KOB evi) и ознакомились с его моделью оказания государственных и частных услуг предпринимателям на единой площадке.

    ОТГ министерство экономики
    Фото
    Bakıda TDT-nin işçi qrupunun iclası keçirilib

    Последние новости

    19:14

    Президент Украины: Путь к миру должен начаться с прекращения огня

    Другие страны
    19:09

    Азербайджан и Турция обсудили развитие экономического сотрудничества

    Бизнес
    18:59

    Зеленский: Украина может бить собственными дальнобойными средствами

    Другие страны
    18:59

    Зеленский: Украина должна использовать активы РФ для производства оружия

    Другие
    18:53

    В ММ обсудили освобождение ряда объектов от обязательного паспорта энергоэффективности

    Милли Меджлис
    18:51

    В Азербайджане пять лиц будут привлечены к ответственности за рекламу азартных игр

    Бизнес
    18:44

    СМИ: Госкомпании КНР приостановили закупки нефти из РФ из-за санкций

    Другие страны
    18:39
    Фото

    В Баку обсудили укрепление сотрудничества между тюркскими странами

    Бизнес
    18:39

    Подписана Дорожная карта между KOBİA и Агентством развития Сербии

    Бизнес
    Лента новостей