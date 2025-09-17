Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В Баку объем товарооборота увеличился более чем на 4%

    Бизнес
    • 17 сентября, 2025
    • 14:41
    Объем товарооборота в Баку в январе-июле текущего года составил 20 млрд 489,7 млн манатов, что на 4,3% больше, чем за соответствующий период 2024 года.

    Об этом сообщили Report в Управлении статистики города Баку. 

    По сравнению с соответствующим периодом прошлого года стоимость реализованных в торговой сети продуктов питания, напитков и табачных изделий увеличилась на 2% - до 11 млрд 300,5 млн ​​манатов, а объем непродовольственных товаров - на 7,2% - до 9 млрд 189,2 млн манатов.

    38,4% потребительских товаров реализовано на предприятиях со статусом юридического лица, 50,2% - на торговых объектах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, 11,4% - на товарных рынках столицы. 

