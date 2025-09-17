В Баку объем товарооборота увеличился более чем на 4%
- 17 сентября, 2025
- 14:41
Объем товарооборота в Баку в январе-июле текущего года составил 20 млрд 489,7 млн манатов, что на 4,3% больше, чем за соответствующий период 2024 года.
Об этом сообщили Report в Управлении статистики города Баку.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года стоимость реализованных в торговой сети продуктов питания, напитков и табачных изделий увеличилась на 2% - до 11 млрд 300,5 млн манатов, а объем непродовольственных товаров - на 7,2% - до 9 млрд 189,2 млн манатов.
38,4% потребительских товаров реализовано на предприятиях со статусом юридического лица, 50,2% - на торговых объектах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, 11,4% - на товарных рынках столицы.
