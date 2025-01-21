О нас

В Баку квартиры подорожали более чем на 13%

В Баку квартиры подорожали более чем на 13% В 2024 году цены на рынке жилья Баку выросли на 13,3% по сравнению с предыдущим годом. 
Бизнес
21 января 2025 г. 17:56
В Баку квартиры подорожали более чем на 13%

В 2024 году цены на рынке жилья Баку выросли на 13,3% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом Report сообщил председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж.

По его словам, в декабре прошлого года цены выросли на 1,8% по сравнению с ноябрем.

В прошлом году цены на новостройки (за 1 кв.м) на вторичном рынке жилья выросли на 12,3%, а в декабре - на 1,9%. Эти показатели для старых построек составили соответственно 10,5% и 1,5% .Объем предложения на рынке также увеличился.

Цены на первичном рынке жилья в 2024 году выросли на 13,8% по сравнению с 2023 годом, а в декабре - на 2%. За год объем предложения на рынке увеличился на 18%, в декабре - на 2%.

В прошлом году стоимость аренды квартир (1 кв.м.) выросла на 8,5% по сравнению с предыдущим годом, а в прошлом месяце снизилась на 1,6%. За год объем предложения на рынке увеличился на 17,8%, а в декабре - на 2,4%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda mənzillər 13 %-dən çox bahalaşıb

Самое важное

Президент Азербайджана поздравил Дональда Трампа
Президент Азербайджана поздравил Дональда Трампа
21 января 2025 г. 13:15
Президент Азербайджана встретился в Давосе с гендиректором компании OliverWyman Group
Президент Азербайджана встретился в Давосе с гендиректором компании OliverWyman Group
20 января 2025 г. 21:59
Президент Ильхам Алиев дал интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе
20 января 2025 г. 20:33
В Азербайджане выявлен случай заражения вирусом оспы обезьян
В Азербайджане выявлен случай заражения вирусом оспы обезьян
18 января 2025 г. 10:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi