В Баку квартиры подорожали более чем на 13%

В 2024 году цены на рынке жилья Баку выросли на 13,3% по сравнению с предыдущим годом.

В 2024 году цены на рынке жилья Баку выросли на 13,3% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом Report сообщил председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж.

По его словам, в декабре прошлого года цены выросли на 1,8% по сравнению с ноябрем.

В прошлом году цены на новостройки (за 1 кв.м) на вторичном рынке жилья выросли на 12,3%, а в декабре - на 1,9%. Эти показатели для старых построек составили соответственно 10,5% и 1,5% .Объем предложения на рынке также увеличился.

Цены на первичном рынке жилья в 2024 году выросли на 13,8% по сравнению с 2023 годом, а в декабре - на 2%. За год объем предложения на рынке увеличился на 18%, в декабре - на 2%.

В прошлом году стоимость аренды квартир (1 кв.м.) выросла на 8,5% по сравнению с предыдущим годом, а в прошлом месяце снизилась на 1,6%. За год объем предложения на рынке увеличился на 17,8%, а в декабре - на 2,4%.