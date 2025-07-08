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В Баку и на Абшероне оптовая цена муки снизилась

В Баку и на Абшероне оптовая цена муки снизилась В Баку и на Абшероне оптовая цена муки снизилась
Бизнес
8 июля 2025 г. 11:16
В Баку и на Абшероне оптовая цена муки снизилась

Цена 50-килограммового мешка муки в оптовых пунктах производителей муки в Азербайджане на 7 июля была в пределах 25,8-28 манатов (за неделю не изменилась), в том числе в городе Баку и Абшеронском районе - около 26,5-27,3 маната (минимальная цена - без изменений, максимальная - на 0,7% меньше).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком.

Самая низкая оптовая цена на муку в стране зафиксирована в Шабранском районе - 25,8 маната (без изменений), самая высокая — в Гяндже — 28 манатов (без изменений).

Напомним, что по состоянию на 30 июня цена 50-килограммового мешка муки в оптовых пунктах производителей муки в Азербайджане была в пределах 25,8-28 манатов, в том числе в городе Баку и Абшеронском районе - около 26,5-27,5 маната.

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