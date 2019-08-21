Костромские предприниматели совершат бизнес-миссию в Азербайджан

Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» с 26 по 29 августа организует бизнес-миссию костромских предпринимателей в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на портал госорганов области.

В рамках мероприятия состоятся индивидуальные переговоры региональных компаний с зарубежными партнерами.

Как отмечается в сообщении, в указе президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поставлена задача по увеличению объемов экспорта несырьевых неэнергетических товаров.

"Способствовать увеличению экспортных поставок должны выездные мероприятия с участием отечественных производителей, в ходе которых предприниматели смогут установить новые деловые контакты и договориться о поставках своей продукции за рубеж", - говорится в сообщении.

Бизнес-миссию костромских компаний в Азербайджан организует ассоциация малых и средних экспортеров при поддержке Российского экспортного центра.

В рамках бизнес-миссии в Баку для российских компаний запланированы индивидуальные переговоры с потенциальными деловыми партнерами из Азербайджана, биржа контактов с заинтересованными в сотрудничестве компаниями, посещение азербайджанских предприятий, встреча с региональным представителем Российского экспортного центра.

В ходе деловой программы каждый участник бизнес-миссии проведет не менее 5 встреч с потенциальными партнерами из Азербайджана по профилю своей деятельности.