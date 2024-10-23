В Бакинский аукционный центр назначен новый директор

В ООО "Бакинский аукционный центр" назначен новый директор.

В ООО "Бакинский аукционный центр" назначен новый директор.

Как сообщает Report, на эту должность назначен Кямиль Огтай оглу Наджафов.

К.Наджафов родился в 1986 году в Баку. В 2004-2008 годах получил степени бакалавра и магистра на факультете международных экономических отношений Национальной академии авиации. В 2008-2009 годах успешно завершил программу повышения квалификации в Университете Южного Мэна (США).

В 2012-2023 годах являлся таможенным представителем в компании Caspian Cargo, а с 2023 года занимал должность директора компании Prologistic.