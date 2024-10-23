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В Бакинский аукционный центр назначен новый директор

В Бакинский аукционный центр назначен новый директор В ООО "Бакинский аукционный центр" назначен новый директор.
Бизнес
23 октября 2024 г. 12:34
В Бакинский аукционный центр назначен новый директор

В ООО "Бакинский аукционный центр" назначен новый директор.

Как сообщает Report, на эту должность назначен Кямиль Огтай оглу Наджафов.

К.Наджафов родился в 1986 году в Баку. В 2004-2008 годах получил степени бакалавра и магистра на факультете международных экономических отношений Национальной академии авиации. В 2008-2009 годах успешно завершил программу повышения квалификации в Университете Южного Мэна (США).

В 2012-2023 годах являлся таможенным представителем в компании Caspian Cargo, а с 2023 года занимал должность директора компании Prologistic.

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Версия на азербайджанском языке “Bakı Hərrac Mərkəzi”nə yeni direktor təyin olunub

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