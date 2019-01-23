В Azexport.az поступили экспортные заявки на 514 млн долларов

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В 2018 году в портал Azexport.az поступили экспортные заявки на общую сумму 514 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в первом выпуске "Обзора экономических реформ" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций за 2019 год.

Сумма экспортных заявок увеличилась на 39 млн долларов или 8,2% по сравнению с 2017 годом.

Общая сумма заявок на экспорт, поступивших в портал Azexport.az из 111 стран мира в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года (24 месяца), составила 989 млн долларов.