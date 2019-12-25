В Азербайджане создаются новые лаборатории по продовольственной безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил советник председателя Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) Эльхан Микаилов.

По его словам, проведена работа по открытию частных лабораторий с несколькими субъектами частного предпринимательства: "Мы провели встречу с предпринимателями по вопросу создания лабораторий, приобретения оборудования, аккредитации лабораторий. По имеющейся у нас информации, субъекты частного предпринимательства начали создавать лаборатории. С другой стороны, была достигнута договоренность с двумя действующими в стране лабораториями о взаимном признании результатов исследования. Мы заинтересованы в том, чтобы проверки безопасности пищевых продуктов проводились не только в лабораториях AQTA, но и в других лабораториях".