В Азербайджане применят финансовые санкции за отказ от установки POS-терминалов

В числе поправок в Налоговый кодекс значится введение финансовых санкций за отказ от установки POS-терминалов и прием безналичных платежей.

Как сообщает Report, об этом сказала начальник Главного управления налоговой политики Министерства налогов Самира Мусаева на брифинге, посвященном основным направлениям изменений и дополнений в Налоговый кодекс.

По ее словам, в первый раз штраф составит 1000 манатов, при повторном нарушении 3000 манатов, в последующие - 6000 манатов.

Кроме того, поправки предусматривают ежемесячное предоставление банками налоговым органам информации о транзакциях на банковских счетах плательщиков НДС, уточнение соответствующих требований к документации, которая служат основанием для финансовых санкций за различные налоговые правонарушения, добавила Мусаева.