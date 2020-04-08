​В Азербайджане будут собирать комбайны Sampo-Roselew

Гянджинский автомобильный завод будет собирать комбайны Sampo-Roselew в рамках договора о сотрудничестве с финской компанией Sampo.

Об этом Report сообщили из автозавода.

"В настоящее время поставляются комплектующие, затем мы начнем сборку комбайнов. Гянджинский автомобильный завод уже имеет опыт в этом деле", - сказал председатель наблюдательного совета завода Ханлар Фатиев.

По его словам, несмотря на ограничение деятельности во многих сферах в связи с эпидемией коронавируса в стране, работа в сельскохозяйственном секторе продолжается, а Гянджинский автомобильный завод работает над пакетами, предусматривающими ряд льгот для фермеров и бизнесменов.

Фатиев отметил, что завод не прекратил деятельность в период особого карантинного режима, работа ведется на сборочных линиях с соблюдением всех правил этого режима.

"В настоящее время на заводе производится сборка тракторов различных моделей и некоторой сельхозтехники: "На сегодняшний день в среднем собирается 2-4 трактора, что на 50% меньше, чем в обычном режиме работы. В марте в среднем было собрано 35 тракторов. Сейчас имеется достаточное количество тракторов и сельскохозяйственной техники различных моделей. При наличии спроса мы можем предоставить необходимую технику всем желающим".