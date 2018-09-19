В азербайджанских селах создаются бизнес-инкубаторы

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Государственная служба управления сельскохозяйственными проектами и кредитами при министерстве сельского хозяйства приступила к инновационному проекту по повышению уровня занятости сельского населения и расширению аграрного бизнеса.

Как сообщает Report, в рамках совместного с Всемирным банком Проекта сельских инвестиций будет осуществляться поддержка формированию аграрного бизнеса женщин.

"Более половины сельского населения составляют женщины. Занятость этой уязвимой группы имеет большое значение для благосостояния семей. Поэтому одной из наших основных целей является обеспечение активности женщин в сельской экономике", - прокомментировал новый проект глава государственной службы Мирза Алиев.

Новая модель, созданная в рамках проекта, помогает преодолеть социально-экономические препятствия, которые ограничивают доступ сельских женщин к экономическим возможностям. Согласно модели, 15-20 женщин, живущих в одном районе, образуют группу и формируют свою собственную бизнес-организацию.

В рамках Проекта сельских инвестиций в 5 районах (Масаллы, Агдам, Лянкяран, Исмаиллы и Балакян) были созданы 6 групп развития, в которые вошли около 100 женщин.