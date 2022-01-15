В Азербайджане затраты потребителей на компьютеры выросли на 23%

В прошлом году в Азербайджане затраты потребителей на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию выросли на 23,2%, до 439,7 млн манатов.

В прошлом году в Азербайджане затраты потребителей на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию выросли на 23,2%, до 439,7 млн манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Госкомитет по статистике.

По информации, в отчетном году 1% средств, потраченных покупателями на товары конечного потребления, был затрачен на приобретение этих товаров.

Оборот розничной торговли по данной продукции в 2020 году составил 344,7 млн манатов. В 2020 году 0,9% средств, потраченных покупателями на товары конечного потребления, были затрачены на приобретение компьютеров, телекоммуникационного оборудования и печатной продукции.