В Азербайджане за год выдано около 602 тыс. сертификатов ASAN İmza

В 2024 году в Азербайджане было выдано 601 159 сертификатов электронной подписи ASAN İmza, что на 41,5% больше по сравнению с 2023 годом.

В 2024 году в Азербайджане было выдано 601 159 сертификатов электронной подписи ASAN İmza, что на 41,5% больше по сравнению с 2023 годом.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

Согласно информации, электронные подписи ASAN İmza выданы по 378 075 обращениям, что на 52,6% больше, чем год назад.

Существует три вида сертификатов электронной подписи ASAN İmza: для физических лиц (граждан), юридических лиц и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, а также государственных служащих. Сертификаты электронной подписи для физических лиц предназначены для личного пользования. Сертификаты электронной подписи для юридических лиц и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, а также государственных служащих дают полномочия представлять коммерческую или государственную организацию и действовать от ее имени.

Сертификаты действительны в течение 3 лет.