​В Азербайджане выпущена в продажу лимитированная серия пива Xırdalan Novruz

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ С 1 марта 2016 года компания "Балтика-Баку" выпустила в продажу лимитированную серию пива Xırdalan, посвященную национальному празднику Новруз.

Как передает Report, компания "Балтика-Баку", лидер пивного рынка Азербайджана, стремится максимально удовлетворять своих потребителей и разделять с ними наиболее яркие моменты и события: "Одним из примеров тому может служить выпуск лимитированной серии пива Xırdalan с праздничной этикеткой, посвященной одному из главных традиционных праздников Азербайджана – Новрузу. Лимитированная серия Xırdalan – пивного бренда №1 в стране, выпущенная в продажу с 1 марта, станет прекрасным дополнением к угощениям праздничного стола на Новруз".

"Ни для кого ни секрет, что "Балтика-Баку" является компанией, которая со дня создания ориентировалась именно на вкусы и предпочтения потребителей. Не случайно, что сам бренд Xırdalan, являющийся легким светлым лагером с освежающим вкусом, изготовлен по рецепту максимально соответствующему вкусовым предпочтениям именно азербайджанского потребителя. Наряду с производством качественного пива для наших потребителей, для нас очень важно разделять с ними главные события страны. Именно поэтому мы выпустили лимитированную партию Xırdalan к одному из любимых праздников азербайджанцев. Надеюсь, что Xırdalan с праздничной этикеткой придаст хорошее настроение и станет неотъемлемой частью празднества по случаю Новруз", - отметил генеральный директор компании "Балтика-Баку" Сергей Толмачев.

"Выпуск лимитированной серии пива Xırdalan с праздничной этикеткой, посвященной одному из важнейших праздников Азербайджана, напрямую связанным с историей и традициями страны, является данью уважения богатой культуре и древним обычаям", - говорится в информации.

Отметим, что Xırdalan – это светлый лагер, изготовленный из отборного пшеничного сусла, дрожжей, хмеля и воды. Благодаря насыщенному вкусу, неповторимому аромату и неизменно высокому качеству пиво Xırdalan является пивным брендом №1 с долей рынка 30% в Азербайджане.

В прошедшем году "Балтика-Баку" осуществила потребительскую программу "Деньги под крышкой" и имиджевую кампанию бренда Xırdalan "Пиво нового времени". В 2016 году Xırdalan является официальным спонсором чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2016.

Пивоваренный завод "Балтика-Баку" располагается в городе Хырдалан, в 10 км от столицы Азербайджана. Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group, приобрела завод в 2008 году, а в мае 2009 года он был открыт после реконструкции. Производственная мощность завода - 10 млн. декалитров в год, а в компании работает порядка 250 человек и около 400 опосредовано (дистрибьюторы, агентства, подрядчики). Ежегодные отчисления "Балтика-Баку" в бюджет составляют порядка 20 млн. манатов, общая сумма инвестиций компании в развитие завода составляет 47 млн. манатов. Продукция "Балтика-Баку" занимает около 75% рынка Азербайджана (2015 год). Компания выпускает пиво таких популярных брендов как Xırdalan, Tuborg, Балтика 7, Балтика 0, Балтика 9, Xırdalan Draft, Kuler, Əfsanə, 33 Export, Жигулевское фирменное.

ООО "Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group, — один из крупнейших производителей товаров народного потребления России, с 1996 года — №1 на российском рынке пива. "Балтике" принадлежат 8 заводов в России, широкий портфель брендов. Пивоваренная компания "Балтика" - ведущий экспортер российского пива: продукция "Балтики" представлена в более чем 75 странах мира, на долю компании приходится более 50% всех экспортных поставок российского пива.