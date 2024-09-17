В Азербайджане выдача логистических субсидий может начаться с 2025 года

17^02

Правительство Азербайджана, как ожидается, до конца 2024 года утвердит правила выплаты логистических субсидий.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на Азербайджано-иракском бизнес-форуме в Баку.

"Ожидается, что выплата таких субсидий начнется в следующем году. Субсидирование будет способствовать снижению себестоимости при использовании альтернативных логистических маршрутов", - отметил он.

Абдуллаев ранее сообщил Report, что логистическая субсидия будет предоставляться на 5-7 лет, а на освобожденных территориях - в течение 10 лет. Эта субсидия будет выплачиваться компаниям-экспортерам, и может составлять до 70% стоимости транспортировки. На освобожденных территориях предполагается полное возмещение логистических затрат за счет государства.