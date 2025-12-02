Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Азербайджане ввели дополнительные требования для владельцев заправок

    Бизнес
    • 02 декабря, 2025
    • 15:41
    В Азербайджане ввели дополнительные требования для владельцев заправок

    Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте Азербайджана обратилось к субъектам предпринимательства, эксплуатирующим автозаправочные станции (АЗС).

    Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, одним из дополнительных условий выдачи лицензии на эксплуатацию АЗС является получение соответствующего заключения Госагентства.

    Для выдачи лицензии Агентство должно подтвердить, что средства измерений, используемые на АЗС, соответствуют требованиям Закона "Об обеспечении единства измерений", а товары, подпадающие под технические регламенты, - требованиям Закона "О техническом регулировании".

    В частности, на АЗС должны быть утверждены типы средств измерений, проведены необходимые проверки и оценки соответствия, а также получены подтверждающие документы - сертификаты, свидетельства, акты испытаний и другие.

    Для получения заключения предприниматели могут обратиться в Госагентство лично или через уполномоченного представителя, а также дистанционно - через официальный сайт или по электронной почте, заполнив соответствующую форму заявления.

    Более подробную информацию можно получить по ссылке.

    Лента новостей