    В Азербайджане введено новое требование для владельцев АЗС и АГЗС

    Бизнес
    • 22 октября, 2025
    • 18:19
    В Азербайджане введено новое требование для владельцев АЗС и АГЗС

    Коллегия Министерства экономики Азербайджана утвердила "Форму и порядок заключения лицензионного договора" для деятельности, связанной с установкой и эксплуатацией объектов автогазозаправочной инфраструктуры.

    Как сообщает Report, в связи с этим глава Коллегии, министр экономики Микаил Джаббаров подписал новое решение.

    Согласно документу, юридические лица, филиалы и представительства иностранных компаний, а также индивидуальные предприниматели обязаны в течение 30 дней со дня получения лицензии заключить лицензионный договор с министерством.

    Договор должен быть оформлен в письменной форме и является бессрочным. Если он не будет заключен в указанный срок, выданная лицензия не приобретает юридическую силу.

    Лента новостей