В Азербайджане впервые пройдет Национальный фестиваль ковра

4-5 мая в Ичеришехере впервые пройдет Национальный фестиваль ковра, организованный Управлением Государственного Историко-Архитектурного Заповедника "Ичеришехер" и ОАО "Азерхалча" при поддержке министерства экономики Азербайджана и Агентства поощрения экс

4-5 мая в Ичеришехере впервые пройдет Национальный фестиваль ковра, организованный Управлением Государственного Историко-Архитектурного Заповедника "Ичеришехер" и ОАО "Азерхалча" при поддержке министерства экономики Азербайджана и Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азерхалча".

В ходе двухдневного фестиваля в Ичеришехере пройдет ряд мероприятий, посвященных искусству ковроткачества. Будут организованы эксклюзивные выставки старинных и современных дизайнерских ковров, мастер-классы по ковроткачеству для взрослых и детей, образовательные семинары, интерактивное театральное представление, ярмарка, вечер мугама и концертная программа. В дни фестиваля улицы Ичеришехер будут украшены коврами и декорациями с орнаментами ковра.

Посетители мероприятия смогут ознакомиться со всеми этапами изготовления ковра, в частности, с процессом крашения нитей, нанесения узоров, плетения, обработки и стирки ковра. Коллектив ткачей и ковроделов ОАО "Азерхалча" из 14 регионов Азербайджана проведет для гостей мастер-классы.

Фестиваль посвящен профессиональному празднику – "День ковроткача", утвержденного распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 25 ноября 2016 года, и несет миссию популяризации и сохранения искусства азербайджанского ковроткачества, внесенного в Список Нематериального Культурного Наследия ЮНЕСКО.