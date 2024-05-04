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В Азербайджане впервые проходит Национальный фестиваль ковра

В Азербайджане впервые проходит Национальный фестиваль ковра В Азербайджане впервые проходит Национальный фестиваль ковра.
Бизнес
4 мая 2024 г. 15:34
В Азербайджане впервые проходит Национальный фестиваль ковра

В Азербайджане впервые проходит Национальный фестиваль ковра.

Как сообщает Report, фестиваль проходит в Ичеришехер при организации Управления Государственного Историко-Архитектурного Заповедника "Ичеришехер" и ОАО "Азерхалча", а также при поддержке Министерства экономики Азербайджана и Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

В рамках фестиваля, который продлится два дня, на территории Ичеришехер будет проведен ряд мероприятий, посвященных искусству ковроткачества.

Будут организованы эксклюзивные выставки старинных и современных дизайнерских ковров, мастер-классы по ковроткачеству для взрослых и детей, образовательные семинары, интерактивное театральное представление, ярмарка, вечер мугама и концертная программа. В дни фестиваля улицы Ичеришехер будут украшены коврами и декорациями с орнаментами ковра.

Посетители смогут ознакомиться со всеми этапами изготовления ковра, в частности, с процессом крашения нитей, нанесения узоров, плетения, обработки и стирки ковра. Коллектив ткачей и ковроделов ОАО "Азерхалча" из 14 регионов Азербайджана проведут для гостей мастер-классы.

Отметим, что фестиваль посвящен профессиональному празднику – "День ковроткача", утвержденного распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 25 ноября 2016 года, и несет миссию популяризации и сохранения искусства азербайджанского ковроткачества, внесенного в Список Нематериального Культурного Наследия ЮНЕСКО.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda ilk dəfə Milli Xalça Festivalı keçirilir

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