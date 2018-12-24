В Азербайджане внедрят систему "Зеленый коридор" в следующем году

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Баку. 24 декабря REPORT.AZ/ "Экономические реформы в Азербайджане, реконструкция транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, а также реализация крупных проектов в нефтяном секторе служат упрощению торговли".

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехдиев заявил сегодня на мероприятии "Форум участников внешней торговли: внедрение системы пропуска "Зеленый коридор"".

По его словам, система пропуска "Зеленый коридор" - это новогодний подарок предпринимателям и госчиновникам от президента Ильхама Алиева: "Эта система открывает путь к самоуправлению. Предприниматели смогут осуществлять импортно-экспортные операции с 1 февраля следующего года без присутствия таможенных чиновников, в своих офисах. Это означает обеспечение прозрачности, сведение к минимуму отношений чиновник-гражданин, устранение ограничений по времени, снижение затрат на логистику до 0".