В Азербайджане в прошлом году потребителям вернули 426 тысяч манатов

Государственная служба по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики обеспечила возврат средств в размере около 426 тыс. манатов на основании обращений потребителей в 2024 году.

Государственная служба по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики обеспечила возврат средств в размере около 426 тыс. манатов на основании обращений потребителей в 2024 году.

Как сообщает Report, об этом глава Государственной службы Мамед Аббасбейли написал на своей странице в социальной сети "X".

Он отметил, что меры, предпринимаемые Государственной службой в сфере защиты интересов потребителей, способствуют созданию надежной основы для сотрудничества между потребителями и предпринимателями, укреплению доверия и повышению удовлетворенности потребителей в долгосрочной перспективе.