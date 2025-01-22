В Азербайджане в прошлом году 65 субъектов МСБ получили стартап-сертификаты

В 2024 году Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) предоставило стартап-сертификаты 65 субъектам МСБ.

В 2024 году Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) предоставило стартап-сертификаты 65 субъектам МСБ.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, всего в KOBİA поступило 109 обращений на получение стартап-сертификатов, в том числе 104 обращения от субъектов микропредпринимательства и 5 - от субъектов малого предпринимательства.

52 получивших сертификаты предпринимателя являются юридическими, 13 - физическими лицами, 62 - микро- и 3 - малыми предпринимателями. Их проекты объединяют инновационные решения в области сельского хозяйства, агробизнеса, финтеха, зеленой экономики и электронной коммерции.

Стартап-сертификат освобождает субъекты МСБ от налога на прибыль с их доходов от инновационной деятельности сроком на три года с даты получения сертификата.