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В Азербайджане в прошлом году 65 субъектов МСБ получили стартап-сертификаты

В Азербайджане в прошлом году 65 субъектов МСБ получили стартап-сертификаты В 2024 году Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) предоставило стартап-сертификаты 65 субъектам МСБ.
Бизнес
22 января 2025 г. 11:32
В Азербайджане в прошлом году 65 субъектов МСБ получили стартап-сертификаты

В 2024 году Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) предоставило стартап-сертификаты 65 субъектам МСБ.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, всего в KOBİA поступило 109 обращений на получение стартап-сертификатов, в том числе 104 обращения от субъектов микропредпринимательства и 5 - от субъектов малого предпринимательства.

52 получивших сертификаты предпринимателя являются юридическими, 13 - физическими лицами, 62 - микро- и 3 - малыми предпринимателями. Их проекты объединяют инновационные решения в области сельского хозяйства, агробизнеса, финтеха, зеленой экономики и электронной коммерции.

Стартап-сертификат освобождает субъекты МСБ от налога на прибыль с их доходов от инновационной деятельности сроком на три года с даты получения сертификата.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən il 65 KOB subyektinə “Startap” şəhadətnaməsi verilib

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