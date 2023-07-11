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В Азербайджане в первом полугодии обслужено около 286 тыс. налогоплательщиков

В Азербайджане в первом полугодии обслужено около 286 тыс. налогоплательщиков В первом полугодии 2023 года в центрах обслуживания налогоплательщиков Азербайджана было принято 285 975 человек.
Бизнес
11 июля 2023 г. 15:45
В Азербайджане в первом полугодии обслужено около 286 тыс. налогоплательщиков

В первом полугодии 2023 года в центрах обслуживания налогоплательщиков Азербайджана было принято 285 975 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики.

Согласно информации, им оказано 538 603 услуги, из которых около 147 тысяч были связаны с устными ответами на вопросы по налоговому законодательству и администрированию, а более 127 тысяч - с электронными услугами (помощь в составлении и отправке деклараций и отчетов, а также различных заявлений в электронной форме). 87,7% от общего числа электронных услуг составили 10 видов услуг (за исключением услуг, предоставляемых в устрой форме и связанных с готовыми документами).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda I yarımildə 286 minə yaxın vergi ödəyicisi qəbul edilib

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