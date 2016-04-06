 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Азербайджане в этом году 21,6 тыс. налогоплательщиков приостановили деятельность

    Замминистра: За январь-февраль в стране ликвидировано 5 337 налогоплательщиков, 10 474 налогоплательщика возобновили деятельность

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "Я не сомневаюсь, что налоговые органы выполнят прогноз на второй квартал". Об этом в ответ на вопрос Report заявил замминистра налогов Сахиб Алекперов.

    С.Алекперов отметил, что соответствующий прогноз на второй квартал равен 1,569 млрд. манатов: "Ситуация улучшается, поэтому я уверен, что мы выполним прогноз".

    Замминистра также обнародовал количество ликвидированных в этом году учреждений: "За январь-февраль в стране зарегистрировано 22 859 налогоплательщиков, из них 1 437 юридических, 21 422 физических лиц. За указанный период в стране ликвидировано 5 337 налогоплательщиков, 21 598 приостановили деятельность. В то же время 10 474 налогоплательщика возобновили деятельность". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi