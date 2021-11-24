В Азербайджане ужесточат налоговый контроль над поставщиками товаров в столицу

Со следующего года лица, занимающиеся грузоперевозками, не смогут доставлять товары из регионов в столицу без оформления электронного счета-фактуры.

Со следующего года лица, занимающиеся грузоперевозками, не смогут доставлять товары из регионов в столицу без оформления электронного счета-фактуры.

Директор Бакинского центра отчетности Мехти Бабаев сообщил Report, что этот вопрос нашел свое отражение в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс Азербайджана.

По его словам, налогоплательщики должны будут будут оформлять электронные товарно-транспортные накладные, электронные путевые листы для грузовых автоперевозок, накладные-фактуры внутрихозяйственного перемещения для подакцизных товаров (кроме нефтепродуктов) и электронные счет-фактуры при отгрузке товаров на экспорт.

Бабаев отметил, что, к примеру, возле рынка "Мейвели" в столице будут установлены налоговые посты и перевозчики сельскохозяйственной продукции, не имеющие электронных товарно-транспортных накладных и путевых листов, не будут допущены на рынок.

"Указанные изменения касаются поставщиков продукции, поскольку огромная часть товаров остается вне учета. Помимо этого, оформить электронные документы не смогут владельцы товара или водители, не получившие отличительного знака на транспортное средство. Жителей регионов, привозящих в Баку продукцию, выращенную в личных хозяйствах, для личного потребления или для продажи, эти вопросы касаться не будут.

Здесь речь идет о поставке на налоговый учет грузоперевозчиков, которые, приобретая у фермеров товар, доставляют его на рынки или предприятиям по переработке сельхозпродукции. Операции, связанные с перевозкой этих товаров, электронизируются, чтобы налоговый орган был в курсе этих процессов и мог осуществлять оперативный налоговый контроль", - отметил М.Бабаев.