В Азербайджане увеличились грузоперевозки морским транспортом

В январе-мае текущего года в Азербайджане морским транспортом перевезено 1 млн 132 тыс. 706 тонн грузов на сумму 736 млн 871 тыс. долларов США.

В январе-мае текущего года в Азербайджане морским транспортом перевезено 1 млн 132 тыс. 706 тонн грузов на сумму 736 млн 871 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно в 4 раза и на 93,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, за 5 месяцев экспортировано 30 484 тонны грузов на сумму 66 млн 51 тыс. долларов США, импортировано - 1 млн 102 тыс. 221 тонна грузов на сумму 670 млн 820 тыс. долларов США.

За последний год стоимость экспортированных грузов увеличилась в 3 раза, объем - на 23%, стоимость импортированных грузов увеличилась на 87,1%, а объем - в 4,2 раза.