В Азербайджане увеличилась доля продовольственных товаров в структуре импорта

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Объемы импорта продовольственных товаров в Азербайджане повысились в годовом исчислении на 34,98% и за 2016 год составили 1,322 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за отчетный период импорт мяса вырос на 94,49% и составил 38,622 млн долларов, сливочного и других масел животного происхождения - в 2,2 раза, до 48,384 млн долларов, фруктов и овощей - в 2,3 раза, составив 135,005 млн долларов, чая - в 2,7 раза, до 44,735 млн долларов, молока - на 34,4% и достиг 8,034 млн долларов. За этот период импорт пшеницы сократился на 0,6%, до 295,018 млн долларов.

Отметим, что объемы импорта пшеницы в годовом выражении выросли на 18,2% и в 2016 году составили 1,6 млн тонн.

За отчетный период на долю продовольственных товаров пришлось 15,5% общего объема импорта. В 2015 году этот показатель составил 10,6%.