В Азербайджане утроили производство ноутбуков

14:10 В январе-октябре текущего года в Азербайджане общая стоимость производства компьютерной, электронной и оптической продукции, а также электрооборудования составила 221,3 млн манатов.

В Азербайджане в январе-октябре текущего года общая стоимость производства компьютерной, электронной и оптической продукции, а также электрооборудования составила 221,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, производство компьютерной, электронной и оптической продукции выросло на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а производство электрооборудования - на 29,6%.

В частности, производство ноутбуков увеличилось в 3,2 раза, силовых трансформаторов - на 66,1%, измерительных приборов - на 25,8%.

В то же время производство настольных компьютеров сократилось на 70,6%, электрических устройств управления - на 19,4%, бытовых холодильников и морозильников - на 8,8%.