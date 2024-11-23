О нас

В Азербайджане утроили производство ноутбуков

В Азербайджане утроили производство ноутбуков 14:10 В январе-октябре текущего года в Азербайджане общая стоимость производства компьютерной, электронной и оптической продукции, а также электрооборудования составила 221,3 млн манатов.
Бизнес
23 ноября 2024 г. 14:27
В Азербайджане утроили производство ноутбуков

В Азербайджане в январе-октябре текущего года общая стоимость производства компьютерной, электронной и оптической продукции, а также электрооборудования составила 221,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, производство компьютерной, электронной и оптической продукции выросло на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а производство электрооборудования - на 29,6%.

В частности, производство ноутбуков увеличилось в 3,2 раза, силовых трансформаторов - на 66,1%, измерительных приборов - на 25,8%.

В то же время производство настольных компьютеров сократилось на 70,6%, электрических устройств управления - на 19,4%, бытовых холодильников и морозильников - на 8,8%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda notbuk istehsalı 3 dəfədən çox artıb

Экслюзивные новости

Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi