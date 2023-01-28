О нас

В Азербайджане упрощено определение таможенной стоимости товаров

В Азербайджане упрощено определение таможенной стоимости товаров В Азербайджане в дальнейшем определение таможенной стоимости товаров должно осуществляться по простым и справедливым критериям, а процедуры таможенной оценки не должны различаться в зависимости от источника поставок товаров.
Бизнес
28 января 2023 г. 13:50
В Азербайджане упрощено определение таможенной стоимости товаров

В Азербайджане в дальнейшем определение таможенной стоимости товаров должно осуществляться по простым и справедливым критериям, а процедуры таможенной оценки не должны различаться в зависимости от источника поставок товаров.

Как сообщает Report, это нашло свое отражение в законопроекте о внесении поправок в закон "О таможенных тарифах", утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, если декларация, представленная составителем в таможенный орган, не подтверждена этим ведомством в связи с необходимостью уточнения таможенной стоимости задекларированного товара в течение 1 дня с момента представления документа, то в связи с пропуском товаров составитель декларации может обратиться в таможенный орган в письменной, в том числе электронной, форме. Это обращение рассматривается в порядке, установленном Таможенным кодексом.

Уведомление о внесении соответствующих поправок в таможенную стоимость не пропущенных товаров должно предоставляться составителю декларации не позднее 24 часов с момента предоставления в таможенный орган таможенной декларации по этим товарам.

Правила применения методов уточнения таможенной стоимости устанавливаются органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda malların gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi sadələşdirilib

Самое читаемое

Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
22 января 2023 г. 01:12
Азеришыг реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
"Азеришыг" реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
23 января 2023 г. 13:25
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
25 января 2023 г. 11:32
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
25 января 2023 г. 14:32
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
26 января 2023 г. 12:08
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
26 января 2023 г. 15:41
Азербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
ФотоАзербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
26 января 2023 г. 19:10
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
27 января 2023 г. 22:42
В инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
ФотоВ инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
28 января 2023 г. 10:41
Рейтинги президента и премьера Франции понизились на фоне планов пенсионной реформы
Рейтинги президента и премьера Франции понизились на фоне планов пенсионной реформы
22 января 2023 г. 18:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi