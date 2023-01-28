В Азербайджане упрощено определение таможенной стоимости товаров

В Азербайджане в дальнейшем определение таможенной стоимости товаров должно осуществляться по простым и справедливым критериям, а процедуры таможенной оценки не должны различаться в зависимости от источника поставок товаров.

В Азербайджане в дальнейшем определение таможенной стоимости товаров должно осуществляться по простым и справедливым критериям, а процедуры таможенной оценки не должны различаться в зависимости от источника поставок товаров.

Как сообщает Report, это нашло свое отражение в законопроекте о внесении поправок в закон "О таможенных тарифах", утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, если декларация, представленная составителем в таможенный орган, не подтверждена этим ведомством в связи с необходимостью уточнения таможенной стоимости задекларированного товара в течение 1 дня с момента представления документа, то в связи с пропуском товаров составитель декларации может обратиться в таможенный орган в письменной, в том числе электронной, форме. Это обращение рассматривается в порядке, установленном Таможенным кодексом.

Уведомление о внесении соответствующих поправок в таможенную стоимость не пропущенных товаров должно предоставляться составителю декларации не позднее 24 часов с момента предоставления в таможенный орган таможенной декларации по этим товарам.

Правила применения методов уточнения таможенной стоимости устанавливаются органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти.