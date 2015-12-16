​В Азербайджане три компании резко сократили уставный капитал

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ ООО Akkord Neqliyyat объявил о сокращении уставного капитала. Как сообщает Report, ООО сократило уставный капитал на 68,5% - с 28,658 млн. манатов до 9,015 млн. манатов.

Наряду с этим, уставный капитал ООО Korpu Tunel Tikinti сократился на 32,9% или 3,491 млн. манатов, составив 7,187 млн. манатов.

Еще одна осуществляющая деятельность в Азербайджане компания - ООО Cement Trading объявила о сокращении уставного капитала на 99,95%. Так, уставный капитал компании сократился со 199,9 тыс. манатов до 100 манатов.