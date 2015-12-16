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    ​В Азербайджане три компании резко сократили уставный капитал

    Akkord Neqliyyat сократил уставный капитал на 69%

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ ООО Akkord Neqliyyat объявил о сокращении уставного капитала. Как сообщает Report, ООО сократило уставный капитал на 68,5% - с 28,658 млн. манатов до 9,015 млн. манатов.

    Наряду с этим, уставный капитал ООО Korpu Tunel Tikinti сократился на 32,9% или 3,491 млн. манатов, составив 7,187 млн. манатов.

    Еще одна осуществляющая деятельность в Азербайджане компания - ООО Cement Trading объявила о сокращении уставного капитала на 99,95%. Так, уставный капитал компании сократился со 199,9 тыс. манатов до 100 манатов. 

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