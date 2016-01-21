​В Азербайджане создана новая лизинговая компания

21 января, 2016 11:52

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ ООО Xazar-Lada-Lizing прошло регистрацию в Азербайджане. Как сообщает Report со ссылкой на министерство налогов, уставный капитал новой организации составляет 5 млн. манатов. Компания расположена по юридическому адресу: Бинагадинский район, Бинагадинское шоссе, 50. Законным представителем компании является Эльбрус Раджаб оглу Джалилов. Напомним, что ООО Xazar Lada является официальным дистрибьютером в Азербайджане российского автомобильного завода Lada.