 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане создана Ассоциация производителей машин и оборудования

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Министерство экономики провело сегодня мероприятие, посвященное учреждению Ассоциации производителей машин и оборудования.

    Об этом сообщили Report в министерстве.

    Замминистра экономики Ниязи Сафаров заявил на учредительном собрании в Бакинском бизнес-центре, что на сегодняшний день создано около 20 отраслевых ассоциаций. Н.Сафаров подчеркнул, что министерство экономики поддерживает деятельность ассоциаций.

    На мероприятии были обсуждены организационные вопросы, утвержден устав ассоциации и избраны члены правления. Председатель правления ОАО "Азермаш" Эмин Ахундов избран председателем правления ассоциации. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi