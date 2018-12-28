В Азербайджане создана Ассоциация производителей машин и оборудования

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Министерство экономики провело сегодня мероприятие, посвященное учреждению Ассоциации производителей машин и оборудования.

Об этом сообщили Report в министерстве.

Замминистра экономики Ниязи Сафаров заявил на учредительном собрании в Бакинском бизнес-центре, что на сегодняшний день создано около 20 отраслевых ассоциаций. Н.Сафаров подчеркнул, что министерство экономики поддерживает деятельность ассоциаций.

На мероприятии были обсуждены организационные вопросы, утвержден устав ассоциации и избраны члены правления. Председатель правления ОАО "Азермаш" Эмин Ахундов избран председателем правления ассоциации.