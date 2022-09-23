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В Азербайджане создадут новые национальные эталонные лаборатории

В Азербайджане создадут новые национальные эталонные лаборатории Азербайджанский институт метрологии Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики запустил новый проект по совершенствованию и модернизации национальной эталонной базы.
Бизнес
23 сентября 2022 г. 14:36
В Азербайджане создадут новые национальные эталонные лаборатории

Азербайджанский институт метрологии Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики запустил новый проект по совершенствованию и модернизации национальной эталонной базы.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

По информации, в соответствии с проектом, реализуемым с целью увеличения измерительных возможностей в области метрологии, в новых лабораториях будет расширен круг охвата точных измерений в промышленности и других областях.

В рамках проекта также осуществляется сотрудничество между Институтом метрологии и Национальным институтом метрологии Совета по научно-технологическим исследованиям Турции, проводятся тренинги для подготовки квалифицированных кадров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda yeni milli etalon laboratoriyaları yaradılacaq

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