В Азербайджане создадут новые национальные эталонные лаборатории

Азербайджанский институт метрологии Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики запустил новый проект по совершенствованию и модернизации национальной эталонной базы.

Азербайджанский институт метрологии Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики запустил новый проект по совершенствованию и модернизации национальной эталонной базы.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

По информации, в соответствии с проектом, реализуемым с целью увеличения измерительных возможностей в области метрологии, в новых лабораториях будет расширен круг охвата точных измерений в промышленности и других областях.

В рамках проекта также осуществляется сотрудничество между Институтом метрологии и Национальным институтом метрологии Совета по научно-технологическим исследованиям Турции, проводятся тренинги для подготовки квалифицированных кадров.