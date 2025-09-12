Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    В Азербайджане снизилось число регистрируемых прав собственности на недвижимость

    Бизнес
    • 12 сентября, 2025
    • 19:18
    В Азербайджане снизилось число регистрируемых прав собственности на недвижимость

    В январе-августе 2025 года Государственная служба по имущественным вопросам зарегистрировала 233 943 права собственности на недвижимость и выдала соответствующие выписки, что на 2,2 % меньше, чем за тот же период 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Госслужбы. 

    Из общего числа зарегистрированных прав 43 352 (18,5%) пришлись на первичную регистрацию, что на 10,7% больше, чем годом ранее, а 190 581 (81,5%) - на повторную регистрацию, показатель по которой снизился на 4,8%.

    За указанный период были зарегистрированы права собственности на 44 199 индивидуальных жилых и дачных домов, 59 983 квартиры, 121 141 земельный участок, 1 993 нежилых здания, 6 067 нежилых помещений, 461 имущественный комплекс, 90 многоквартирных домов и 3 объекта многолетних насаждений.

    В общей структуре 66 249 объектов пришлись на Баку, остальные - на регионы.

    Количество выданных технических паспортов сократилось на 6,7% и составило 165 899, число зарегистрированных ипотечных договоров уменьшилось на 17,1%, до 38 889.

    Azərbaycanda daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı 2 %-dən çox azalıb

    Лента новостей