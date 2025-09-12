В Азербайджане снизилось число регистрируемых прав собственности на недвижимость

В январе-августе 2025 года Государственная служба по имущественным вопросам зарегистрировала 233 943 права собственности на недвижимость и выдала соответствующие выписки, что на 2,2 % меньше, чем за тот же период 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Госслужбы.

Из общего числа зарегистрированных прав 43 352 (18,5%) пришлись на первичную регистрацию, что на 10,7% больше, чем годом ранее, а 190 581 (81,5%) - на повторную регистрацию, показатель по которой снизился на 4,8%.

За указанный период были зарегистрированы права собственности на 44 199 индивидуальных жилых и дачных домов, 59 983 квартиры, 121 141 земельный участок, 1 993 нежилых здания, 6 067 нежилых помещений, 461 имущественный комплекс, 90 многоквартирных домов и 3 объекта многолетних насаждений.

В общей структуре 66 249 объектов пришлись на Баку, остальные - на регионы.

Количество выданных технических паспортов сократилось на 6,7% и составило 165 899, число зарегистрированных ипотечных договоров уменьшилось на 17,1%, до 38 889.