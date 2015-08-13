В Азербайджане розничный товарооборот вырос на 13%

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ За январь-июль текущего года в Азербайджане в субъектах розничной торговли потребителям было продано товаров на сумму 14,0 млрд. манатов, что на 12,5% больше аналогичного периода 2014 года.

Как сообщает Report, продовольственные товары, напитки и табачные изделия составили 49,7%, непродовольственные товары - 50,3% от общего объема реализованной потребительской продукции. Удельный вес непродовольственных товаров вырос на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объемы электронной розничной торговли за первые 7 месяцев этого года выросли в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 7,2 млн. манатов. Население приобрело в режиме онлайн 93,0% потребительских товаров в торговых сетях юридических лиц, 7,0% - индивидуальных предпринимателей, 96,6% оборота рынка электронной торговли составили непродовольственные товары.

За январь-июль текущего года объем услуг объектов общественного питания вырос на 17,8%, составив 561,7 млн. манатов, из них 240,4 млн. манатов приходятся на юридических лиц, 321,3 млн. манатов - на индивидуальных предпринимателей.