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В Азербайджане разработаны проекты более 10 нормативно-правовых актов по развитию МСБ

​В Азербайджане разработаны проекты более 10 нормативно-правовых актов
© Report/ Firi Salim

"Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики Азербайджана разработало проекты более 10 нормативно-правовых актов, способствующих развитию малого и среднего предпринимательства в стране и содержащих различные механизмы государственной поддержки".

Как сообщает Report, об этом председатель правления агентства Орхан Мамедов заявил на презентации проекта "Дома МСБ" (Дом малого и среднего бизнеса) в Баку.

По его словам, эти проекты в настоящее время согласовываются с соответствующими государственными органами.

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