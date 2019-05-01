В Азербайджане разработаны проекты более 10 нормативно-правовых актов по развитию МСБ

"Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики Азербайджана разработало проекты более 10 нормативно-правовых актов, способствующих развитию малого и среднего предпринимательства в стране и содержащих различные механизмы государственной поддержки".
Как сообщает Report, об этом председатель правления агентства Орхан Мамедов заявил на презентации проекта "Дома МСБ" (Дом малого и среднего бизнеса) в Баку.
По его словам, эти проекты в настоящее время согласовываются с соответствующими государственными органами.
Tural İbadlıАвтор новости