В Азербайджане разработаны новые госстандарты в сфере виноделия

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте АР провел очередное заседание по стандартам виноделия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZSTAND.

Согласно информации, на заседании Технического комитета по стандартизации "Продукции виноградарства и виноделия" (AZSTAND/TK 22) при Научно-исследовательском институте виноградарства и виноделия Минсельхоза были обсуждены проект нового госстандарта, результаты периодической проверки 4 госстандартов, а также технологические инструкции для разработки 3 национальных стандартов.

По итогам обсуждений было принято решение представить данные проекты стандартов в AZSTAND для утверждения.

В конце заседания представители AZSTAND ознакомились с лабораториями Научно-исследовательского института виноградарства и виноделия, получив информацию о проводимых там исследованиях и лабораторных возможностях.