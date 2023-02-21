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В Азербайджане разработан новый механизм возврата излишне уплаченных налогов

В Азербайджане разработан новый механизм возврата излишне уплаченных налогов Государственная налоговая служба (ГНС) при Министерстве экономики разработала новый механизм возврата налогоплательщикам излишне уплаченных в государственный бюджет сумм.
Бизнес
21 февраля 2023 г. 15:02
В Азербайджане разработан новый механизм возврата излишне уплаченных налогов

Государственная налоговая служба (ГНС) при Министерстве экономики разработала новый механизм возврата налогоплательщикам излишне уплаченных в государственный бюджет сумм.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГНС.

Сообщается, что излишне уплаченные средства будут возвращаться налогоплательщикам, занимающимся экспортной деятельностью, без применения мер контроля.

Предполагается, что новый механизм первоначально будет охватывать налогоплательщиков, осуществляющих экспортную деятельность, в дальнейшем будет распространяться и на других налогоплательщиков.

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