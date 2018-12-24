В Азербайджане готовится новая государственная программа социально-экономического развития регионов

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ С 2004 года были приняты три государственные программы социально-экономического развития регионов, и реализация двух из них была успешно завершена.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев на конференции "Грандиозное строительство: вчера, сегодня, завтра" в Баку.

По его словам, в рамках этих программ в регионы Азербайджана вложено 70 млрд манатов.

Министр также сообщил, что по поручению президента готовится 4-я государственная программа социально-экономического развития регионов на 2019–2023 годы: "Работа над программой подходит к концу".