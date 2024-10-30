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В Азербайджане разрабатывается новая программа по национальной стандартизации до 2028 года

В Азербайджане разрабатывается новая программа по национальной стандартизации до 2028 года 18:27
Бизнес
30 октября 2024 г. 18:54
В Азербайджане разрабатывается новая программа по национальной стандартизации до 2028 года

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTANDART) при Министерстве экономики начал работу по формированию и утверждению "Национальной программы стандартизации на 2025-2027 годы".

Как сообщает Report со ссылкой на AZSTANDART,

Субъекты стандартизации и другие заинтересованные стороны могут в течение 15 дней представить свои предложения по государственным стандартам, планируемым к принятию на ближайшие три года, заполнив форму по ссылке: https://azstand.gov.az/az/standartlasdirma-uzre-milli-proqram.

Проект национальной программы стандартизации формируется Азербайджанским институтом стандартизации с учетом требований технических регламентов, нормативных правовых актов, планов работы технических комитетов, международных и региональных стандартов, современных научно-технических исследований и предложений государственных органов и заинтересованных организаций.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda milli standartlaşdırma ilə bağlı yeni proqram hazırlanır

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