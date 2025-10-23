Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    В Азербайджане пять лиц будут привлечены к ответственности за рекламу азартных игр

    Бизнес
    • 23 октября, 2025
    • 18:51
    В Азербайджане пять лиц будут привлечены к ответственности за рекламу азартных игр

    В Азербайджане будут привлечены к ответственности 5 физических лиц за рекламу незаконных азартных игр и букмекерских ставок.

    Об этом Report сообщает об этом со ссылкой на Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору над потребительским рынком при президенте АР.

    В отношении этих лиц составлены протоколы по статье 428.9 Кодекса об административных правонарушениях и направлены для рассмотрения в соответствующий районный (городской) суд.

    Отметим, что согласно статье 32.7 Закона "О рекламе", запрещена реклама азартных игр, кроме лотерей, спортивных ставок и казино, действующих на основании лицензии.

    Лица, ставшие свидетелями распространения незаконной рекламы, могут обратиться в Государственное агентство через официальный сайт и по электронной почте - [email protected].

    азартные игры незаконная реклама административный протокол
    Лента новостей