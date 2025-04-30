В Азербайджане пройдет очередной аукцион по продаже автомобилей

11:32

Государственная служба по имущественным вопросам проведет в Баку 11 июня очередной аукцион по продаже автомобилей.

Как сообщили Report в Госслужбе, на торги будут выставлены 12 транспортных средств, находящиеся на балансе различных государственных учреждений.

Среди них — легковые автомобили марок Nissan, Toyota, Chevrolet, а также автобусы и грузовая техника.

Начальная стоимость лотов варьируется от 1,2 тыс. до 21 тыс. манатов. Подать заявку на участие можно за три банковских дня до даты аукциона.

Подробная информация доступна на сайте auksion.gov.az.