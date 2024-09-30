В Азербайджане программа цифровизации субъектов МСБ завершится в следующем году

В Азербайджане программа цифровизации субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) будет полностью внедрена в первой половине следующего года.

В Азербайджане программа цифровизации субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) будет полностью внедрена в первой половине следующего года.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель программы Эльтуран Ахмедбейли.

По его словам, в настоящее время реализуется 3-й этап четырехэтапной программы, включающий в себя организацию комитета по выбору поставщиков, разработку финансовых механизмов, создание новых цифровых продуктов и подготовку плана поддержки доступа МСБ на международные рынки через электронные торговые площадки.

"До конца текущего года планируется передача некоторых новых цифровых продуктов в пользование МСБ в тестовом режиме. На последнем этапе будет проведена оцифровка прошедших регистрацию субьектов МСБ, будут организованы образовательные и обучающие программы", - сказал он.